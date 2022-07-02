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U18 Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nda üçüncülük maçına çıkacak

19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finalde karşılaştığı Fransa’ya 2-0 mağlup olan U18 Milli Takımı, üçüncülük maçına çıkacak.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 21:45 Son Güncelleme:
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U18 Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nda üçüncülük maçına çıkacak

U18 Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finalde karşılaştığı Fransa’ya 2-0 mağlup oldu. Milliler, 4 Temmuz Pazartesi günü İtalya-Fas maçının mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak.

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu

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