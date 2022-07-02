U18 Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’nda yarı finalde karşılaştığı Fransa’ya 2-0 mağlup oldu. Milliler, 4 Temmuz Pazartesi günü İtalya-Fas maçının mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak.
U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)
Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu