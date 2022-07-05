U18 Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları üçüncülük maçında Fas'a 4-2 mağlup oldu. Oran şehrinde Olympic Complex'te oynanan müsabakada Milli Takım'ın gollerini 15 ve 58. dakikalarda Habib Biçer atarken, Fas'ın gollerini 45+1. dakikada Hamza Anhari, 47. dakikada Abdellah Raihani, 73. dakikada Aiman Maurer ve 86. dakikada Omar Sadık kaydetti.

Bu sonucun ardından U18 Milliler, 19. Akdeniz Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı. Olympic Complex'te İtalya'yı 1-0 deviren Fransa ise Akdeniz Oyunları'nın şampiyonu oldu.

Stat: Olympic Complex

Türkiye: Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Ali Şahin Yılmaz, Yaşar Kavas, Eren Tunalı, Yunus Emre Kefeli (Dk.46 Ali Kılıç), Mert Kabasakal (Dk.74 Mehmet Ali Büyüksayar), Sami Satılmış (Dk.46 Devran Şenyurt), Mustafa Pınarcı, Ahmet Karademir, Habib Biçer

Fas: Walid Hasbi (Dk.90+2 Elias Mag), Anour Tamoune (Dk.65 Wassim Lantaki), Othmane Boukhres, Younes Jazouli, Oussama Arhoun, Yassine Khalifi, Abdellah Raihani (Dk.78 Youness Akharaz), Aiman Maurer (Dk.78 Abdellah Baallal), Oussama Lyakoubi (Dk.65 Omar Sadık), Ahmed Khatir, Hamza Anhari

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu