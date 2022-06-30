U18 Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu son maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. U18 Milliler, grubunu dört puanla ikinci sırada tamamladı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından U18 Milli Takımımız, 19. Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Ay-Yıldızlıların yarı finaldeki rakibi bu akşam oynanacak maçlar sonucunda A Grubunu birinci sırada tamamlayan takım olacak. U18 Milli Takımımızın yarı final maçı 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Mers El Hadjadj Stadium'da oynanacak.

Programda değişiklik yapıldı

Cezayir'de organize edilen 19. Akdeniz Oyunları'nda, futbol programında tekrar değişikliğe gidildi. Daha önce açıklanan programa göre yarı final maçlarının saatleri ve stadyum bilgileri değişti. Güncellenen programın son hali aşağıdaki şekildedir.

Stat: Mers El Hadjadj Stadium

Türkiye: Jankat Yılmaz, Eren Tunalı, Emir Tintiş, Yaşar Kavas (Dk.39 Emir Ortakaya), Ali Şahin Yılmaz, Sami Satılmış (Dk.69 Mehmet Ali Büyüksayar), Teoman Gündüz (Dk.69 Mert Kabasakal), Ahmet Karademir, Devran Şenyurt (Dk.69 Mustafa Pınarcı), Yunus Emre Kefeli (Dk.57 Habib Biçer), Ali Kılıç

İtalya: Davide Mastrantonio, Filippo Missiro (Dk.46 Lorenzo Dellavalle), Jacopo Regonesi, Andrea Palella (Dk.39 Luis Hasa), Gabriele Indragoli, Tommaso Mancini, Federico Accornero (Dk.46 Luca D'Andrea), Nicola Patane, Gabriele Guarino, Lorenzo Amatucci (Dk.66 Justin Kumi), Lorenzo Ignacchiti

Sarı Kart: Dk.42 Ali Şahin Yılmaz

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu