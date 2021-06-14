U18 Kız Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Meksika’nın ev sahipliğinde 20-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, B Grubu’nda yer alan milliler; İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti.
Milli takım, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalarını Durango şehrinde oynayacak.
FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Meksika, Kamerun, Sırbistan, Kanada, Polonya
B Grubu: İtalya, Türkiye, Peru, Mısır, Dominik Cumhuriyeti
C Grubu: ABD, Romanya, Nijerya, Tayland, Porto Riko
D Grubu: Brezilya, Rusya, Bulgaristan, Arjantin, daha sonra belli olacak bir takım