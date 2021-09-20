Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB U18 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden U18 Kız Milli Takımı, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup etti.
Durango şehrindeki Auditorio Del Pueblo Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-15, 25-21 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı.
Milli Takım 'da Berka 13, Pelin 11, Ege Melisa 10 sayıyla ön plana çıkan isimler oldular. Karşılaşmanın istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız.
U18 Kız Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında 21 Eylül salı günü TSİ 22.00’de Peru ile karşılaşacak.