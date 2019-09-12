U18 Genç Kız Milli Takımı, 9/12.’lik klasman maçları oynayacak
18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, Güney Kore'ye 22-25, 25-17, 25-14 ve 25-11‘lik setlerle 3-1 mağlup olarak 9/12.’lik klasman maçları oynamaya hak kazandı.
Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, ilk klasman maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.
Milliler, mücadeleden 25-22, 17-25, 14-25 ve 11-25’lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, 9/12.’lik klasman karşılaşmasında yarın TSİ 21.30’da Porto Riko-Arjantin karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.