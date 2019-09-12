Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, ilk klasman maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Milliler, mücadeleden 25-22, 17-25, 14-25 ve 11-25’lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 9/12.’lik klasman karşılaşmasında yarın TSİ 21.30’da Porto Riko-Arjantin karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.