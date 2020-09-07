U18 Genç Erkek Milli Takımımız, Bulgaristan’a 3-0 mağlup oldu

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımımız, grubundaki ikinci maçında Bulgaristan’a 3-0 mağlup oldu. U18 Genç Erkek Milli Takımımız, grubundaki üçüncü ve son maçında, 09 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18.00’da Belçika ile karşılaşacak.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE: 3-0

HAKEMLER: Gregor Novak (Slovenya), Miklos Horvath (Macaristan)

SALON: Villa D’Agri Spor Salonu

BULGARİSTAN: Stoev, Bouchkov, Palev, Nikolov, Damyanov, Tatarov, Valchinov (L) (Antov, Garkov)

TÜRKİYE: Doğan, Hilmi, Aykut, Yiğit Savaş, Berk, Batuhan, Muhammed (L) (Alper, Can)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-20

SÜRE: 74 dakika (24,25,25)