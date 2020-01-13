U18 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur üçüncü maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Hristo Botev Spor Salonu’nda oynanan ve 64 dakika süren karşılaşmayı milliler, 25-15, 25-17 ve 25-21’lik setlerle mağlup etti.

İlk maçında Sırbistan’ı, ikinci maçında ev sahibi Bulgaristan’ı yenen ay-yıldızlı takım, 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan’ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılmaya hak kazandı.