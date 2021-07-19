Türkiye Voleybol Federasyon'undan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası 20-24 Temmuz tarihlerinde başkent Priştine’de düzenlenecek. Organizasyona 18 yaş altı takımıyla katılacak Türkiye, şampiyonada ev sahibi Kosova’nın yanı sıra Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Millilerin maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

19.00 Türkiye-Karadağ

21 Temmuz:

19.00 Türkiye-Arnavutluk

22 Temmuz:

16.30 Türkiye-Kosova

23 Temmuz:

21.30 Türkiye-Bulgaristan

24 Temmuz:

18.30 Türkiye-Kuzey Makedonya