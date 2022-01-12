U18 Erkek Milli Takımı, 2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt’taki ilk maçında ev sahibi Bulgaristan’a 3-0 mağlup oldu. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt’taki ikinci maçında 14 Ocak cuma günü TSİ 18.30’da Sırbistan ile karşılaşacak.
SALON: Levski Sofya
TÜRKİYE: Ünal, Yiğit Hamza, Selim, Doğan, Taha Berat, Mert, Batu Ercan (L) (Emirhan, Tuğrul (L), Muharrem)
BULGARİSTAN: Delibosov, S.Nikolov, Kandev, Kozelov, Titrijski, Tomov, Chipev (L) (Andereev, Atanasov (L), A.Nikolov)
SETLER: 14-25, 17-25, 32-34
SÜRE: 85 dakika (23′,26′,36′)