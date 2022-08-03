İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Büyük Britanya ile karşılaştı.

Ay Yıldızlı ekip, Britanya önünde maça Berke ve Karahan'ın üçlükleri, Samet'in pota altında etkili oyunuyla başlayıp 16-2'lik seri yakaladı. Farkı 17 sayıya kadar çıkaran milliler, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibe 7 sayı şansı tanıyıp farkı 21'e taşıyan Türkiye, devre arasına 41-18 önde girdi. Üçüncü periyotta Britanya potasına 30 sayı gönderen Ay Yıldızlılar, dördüncü periyoda 71-28 önde başladı. Milliler, son periyotta da fırtına gibi esti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticilerinin de takip ettiği mücadelede rakibini 44 sayı farkla geçen ve parkeden 82-38'lik galibiyetle ayrılan Ay Yıldızlılar, çeyrek finale yükseldi.

Milli Takım 'da Samet Yiğitoğlu 17, Karahan Efeoğlu, Eray Büyükcangaz ve Özgür Cengiz 10'ar sayı kaydetti. Büyük Britanya’da ise Latrell Davis 14 sayıyla oynadı. U18 Milliler, çeyrek finalde 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Litvanya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.

Çeyrek finalde ayrıca Fransa-Slovenya, İsrail-Sırbistan, İspanya-İtalya maçları da oynanacak.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan) (xx), Lukasz Jankowski (Polonya) (xx), Balazs Meszaros (Macaristan) (xx)

TÜRKİYE: Berke (xx) 4, Arda (xx) 5, Karahan (xxx) 10, Tan (x) 3, Samet (xxx) 17, Eray (xx), Özgür (xxx) 10, Efe (xxx) 9, Kerem (xx) 4, Buğra (xxx) 8, Eren (x) 2, Hamza (xx), Eray (xxx) 10

BÜYÜK BRİTANYA: Campbell (x) 3, Davis (xxx) 14, Walters (x) 2, Brown (x) 3, Michaels (x) 2, Cholevinskas (x) 3, Tucker (xx) 6, Wangoy (x) 2, Adeyemi (x), Buchanan (x), Round (x), Goodwin (x) 3

1. PERİYOT: 23-11

İLK YARI: 41-18

3. PERİYOT: 71-28