U17 ve U19 Milli Takımlarının rakipleri belli oldu

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin ile Grassroots Müdürü Sertan Kıragası katıldı.

Türkiye, 2019-2020 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Turu'nda Slovakya, Hırvatistan ve Portekiz ile eşleşti. Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı maçlar 25- 28- 31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. Elit Tur'da gruplarını ilk sırada bitiren 7 takım, ev sahibi Kuzey İrlanda ile 19 Temmuz - 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında Avrupa Şampiyonu olabilmek için mücadele verecek.

U17 Milli Takımımızın, 2019-2020 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki rakipleri Yunanistan, Ukrayna ve Belarus oldu. Türkiye'de oynanacak Elit Tur karşılaşmaları 25- 28 - 31 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak. Elit Tur'da gruplarını ilk sırada bitiren 8 takımla birlikte, kendi gruplarında 1. ve 3. sırayı alan takımlara karşı elde ettiği puan ve averaja bağlı olarak en iyi ikincilerden 7 takım ve ev sahibi Estonya, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Finaller 21 Mayıs - 6 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

2020- 2021 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nın Eleme Turu kuraları da çekildi. 55 ülke, 2015-2016 sezonundan 2018-2019 sezonuna kadar elde ettikleri puanlar çerçevesinde sıralanarak kura çekimine katıldı. Ülke sıralaması çerçevesinde Hollanda ve İspanya eleme turunu maç yapmadan geçecek ve ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi dışında kalan 52 takım, 13 grupta eleme turu mücadelelerini gerçekleştirecek. Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 26 takım ve kendi gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlarla yaptıkları müsabakalarda en iyi puan ve averaja sahip 4 takım olmak üzere toplam 30 takım Elit Tur'da yer alma hakkını elde edecek. Eleme turunu maç yapmadan geçecek Hollanda ve İspanya ile birlikte toplam 32 takım Elit Tur'da mücadele edecek.

Elit Tur'da 4'er takımdan oluşan 8 grupta müsabakalar gerçekleştirilecek. 8 grup birincisi ve en iyi puan ve averaja sahip ikincilerden 7 takım ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte finallerde yer alma şansına sahip olacak. Türkiye elemelerde, 5. Grupta Rusya, Faroe Adaları ve Cebelitarık ile eşleşti. Müsabakalar Türkiye'nin ev sahipliğinde 6-9-12 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.

2020- 2021 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nın Eleme Turu grupları da belli oldu.54 ülke, 2015-2016 sezonundan 2018-2019 sezonuna kadar elde ettikleri puanlar çerçevesinde sıralanarak kura çekimine katıldı. Ülke sıralaması çerçevesinde Portekiz eleme turunu maç yapmadan geçecek ve ev sahibi Romanya dışında kalan 52 takım 13 grupta eleme turu mücadelelerini gerçekleştirecek. Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 26 takım ve kendi gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlarla yaptıkları müsabakalarda en iyi puan ve averaja sahip 1 takım ve Eleme Turu'nu maç yapmadan geçecek Portekiz ile birlikte toplam 28 takım Elit Tur'da mücadele edecek.

Elit Tur'da 4'er takımdan oluşan 7 grupta müsabakalar gerçekleştirilecek. 7 grup birincisi, ev sahibi Romanya ile birlikte toplam 8 takım finallerde yer alma şansına sahip olacak.

Türkiye, eleme turunda 12. Grup'ta Bulgaristan, Rusya ve Litvanya ile eşleşti. Müsabakalar Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 10-13-16 2020 Kasım tarihlerinde yapılacak.

UEFA, U19 kategorisinde 2020 - 2022 yıllarında, birbirine denk güçteki takımların daha fazla müsabaka yapmasına olanak tanıyan bir organizasyonu test amaçlı olarak gerçekleştirecek. Bu organizasyonun önümüzdeki dönemde tüm UEFA genç yaş kategorisi kız / erkek turnuvalarında hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bu 2 yıllık periyot dahilinde eski formattaki U19 şampiyonası da sadece önümüzdeki sezon düzenlenmeye devam edecek.

1.1.2003 ve sonrası doğumlu sporcuların yer alabileceği, 2 yıllık periyoda yayılan bir dönemde yapılacak turnuvalar UEFA Uluslar Ligi'ndeki yapıya benzer bir statüde düzenlenecek.

Bu kapsamda takımlar A, B ve C liglerine ülke sıralamalarına bağlı olarak katılabilecek. Eski formatta olduğu gibi mini turnuvalar düzeninde yapılacak grup müsabakalarında bir alt lige düşme veya bir üst lige çıkma söz konusu olacak.

Müsabakalar 1. Tur, 2. Tur, 3. Tur, 4. Tur ve Final Turnuvası şeklinde 5 aşamalı olarak düzenlenecek. İlk 2 tur sonunda C Ligi, 3. Tur sonunda B Ligi'ndeki takımlar elenecek. A Ligi takımları final turnuvasında yer alabilmek için 4. Tur'da mücadele edecek. Final turnuvası ev sahibi Slovakya ile birlikte 8 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. 1. Tur sonundaki kura çekimi Aralık 2020'de yapılacak.

A Ligi Takım Sayısı: 20

Grup Sayısı: 5 (4 Takımlı)

Gruplarında son sırayı alan 5 takım 2. Tur'da B Ligi'ne düşecek.

B Ligi Takım Sayısı: 16

Grup Sayısı: 4 (4 Takımlı)

Gruplarında ilk sırayı alan 4 ve en iyi 2.lerden 1 olmak üzere toplam 5 takım 2. Tur'da A Ligi'ne yükselecek.

Gruplarında son sırayı alan 4 ve 3.ler arasında en düşük puan ve averaja sahip 1 olmak üzere 5 takım 2. Tur'da C Ligi'ne düşecek.

C Ligi Takım Sayısı: 18

Grup Sayısı: 5 (4 Takımlı 3, 3 Takımlı 2)

Gruplarında ilk sırayı alan 5 takım 2. Tur'da B Ligi'ne yükselecek.

Türkiye, A Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda ve Hırvatistan ile eşleşti. 1. Tur müsabakaları 11 -14- 17 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek.