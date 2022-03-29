U17 Milli Takımız, Avrupa Şampiyonası biletini kaptı!

U17 Milli Takımımız, U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur karşılaşmasında Slovenya ile kozlarını paylaştı. Turnuvaya gidebilmemiz için mutlak kazanmamız gereken karşılaşmada tam 3 kez geri düştük, ama 4 kez geri döndük! 4'de Kasalo attı, ilk yarının son saniyelerinde Can Uzun karşılık verdi, devreye 1-1'le girdik. Slovakya ikinci yarıya da hızlı başladı, 47'de Dvorsak skoru 2-1 yaptı. 57'de Selim Sönmez maça tekrar eşitliği getirdi.

2 dakikada 2 gol!

72'de Stojinovic filelerimizi sarstı ve Slovakya'yı 3-2 öne geçirdi. Pes etmeyen Ay-Yıldızlılar'da ilk golü atan Can Uzun 86'da da sahneye çıktı ve karşılaşmaya 3. kez beraberlik geldi. 88'de ise Kenan Yıldız ağları havalandırdı, 2 dakikada attığımız 2 golle Slovakya karşısında 4-3 öne geçtik.

İlk kez öne geçtik, bir daha da kaybetmedik

Maç başından bu yana ilk kez üstünlüğü elimize aldığımız karşılaşmanın son anlarında iyi savunma yaptık ve zorlu mücadeleden başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Kırmızı-Beyazlılar, 16 Mayıs – 1 Haziran 2022 tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı.

STAT: Sportni Park Radenci

HAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Bartosz Heinig, Sander Saga, Juri Frischer

SLOVENYA: Tomazic, Hribar, Poredos, Stojinovic, Benkic, Islamagic (Dk. 46 Stricelj) , Zunec, Kasalo, Cuk (Dk. 81 Hojc), Potocnik, Ristic (Dk. 46 Dvorsak)

TÜRKİYE: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk. 80 Batuhan Yavuz), Efe Arda Koyuncu, Hasan Berat Kayalı, Berkay Yılmaz, Efe Kaan Sihlaroğlu, Muhammed Eren Arıkan (Dk. 46 Selim Can Sönmez), Arda Güler, Halil Özdemir (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Can Yılmaz Uzun (Dk. 90+3 Mertcan Ayhan), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Furkan Yöntem)

GOLLER: Dk. 4 Kasalo, Dk. 47 Dvorsak, Dk. 72 Stojinovic (Slovenya), Dk. 45 ve Dk. 86 Can Yılmaz Uzun, Dk. 57 Selim Can Sönmez, Dk. 88 Kenan Yıldız (Türkiye)

SARI KARTLAR: Ristic, Stojinovic (Slovenya), Hasan Berat Kayalı, Efe Kaan Sihlaroğlu (Türkiye)