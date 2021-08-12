U17 Milli Takımı'nın25-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ukrayna'da katılacağı Viktor Bannikov Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U17 Milli Takımı'nın Viktor Bannikov Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir FK), Arif Şimşir (Altınordu)
Defans: Aslan Atay ( Fenerbahçe A.Ş.), Arda Kırgıl (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Yücel Gürol (Adana Demirspor A.Ş.), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Melih Sağlam (Bursaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Acar (AKA Tirol), Furkan Yöntem (Altınordu), Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor A.Ş.), Muhammet Eren Arıkan (Kayserispor), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Niyazi Kılıç (Trabzonspor A.Ş.), Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Arda Güler (Fenerbahçe A.Ş.), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Muhammet Arda Uzun (Alanyaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Semih Kılıçsoy ( Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Bilgin (Bursaspor)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar