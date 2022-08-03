U17 Milli Takımı'nın 16-20 Ağustos 2022 tarihlerinde Macaristan'da katılacağı Telki Cup Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Ağustos Salı günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.
U17 Milli Takımı'nın Telki Cup Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Onuralp Çevikkan (Altınordu), Efe Berat Törüz (Yılport Samsunspor)
Defans: Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Bican Tubikoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Enes Recep Dede (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Fırat Başkaya (Altınordu)
Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Doruk Tuğrul (Beşiktaş A.Ş.), Ege Arslan (Altınordu), Samet Seymen Sargın ( Fenerbahçe A.Ş.), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Mehmet Talha Şeker (Demir Grup Sivasspor), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Taha Osman Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)
Forvet: Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Onur Zayim