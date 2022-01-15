U17 Milli Takımı'nın UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi. U17 Milli Takımı, antrenmanlarını Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yaptı. U17 Milliler Mart ayında oynanacak Elit Tur maçları öncesi yapılan hazırlık kampında yoğun bir antrenman programı ile hazırlıklarını sürdürdü.

U17 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Arda Kılıç (GZT Giresunspor), İzzet Ali Erdal (FC Mainz), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Nihat Çiçek (Aytemiz Alanyaspor )

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Furkan Yöntem (Altınordu), Ali Eren Ersungur (TSG 1899 Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Fahri Kerem Ay ( Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Kayar ( Galatasaray A.Ş.), Bertan Çalışkan (KAA Gent), Kenan Yıldız (FC Bayern München), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Abdülmecid Dönmez (Beşiktaş A.Ş.), Utkan Konyalı (Edirnespor)

Forvet: Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Enes Kaan Rüzgar (FC Schalke 04), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Halil Özdemir (KV Mechelen), Muhammed Emin Temel (Aytemiz Alanyaspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar