U17 Milli Takımı'nın 12-21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Antalya'da toplanacak.
U17 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir FK), Arif Şimşir (Altınordu)
Defans: Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Arda Kılıç (GZT Giresunspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Alperen Nehir (1.FC Heidenheim)
Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Fahri Kerem Ay ( Beşiktaş A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karsluher SC), Emirhan Demircan (FC Bayern Münih), Cihan Çanak (Standard Liege), Kenan Yıldız (FC Bayern Münih), Arda Güler ( Fenerbahçe A.Ş.), Ali Eren Ersungur (TSG 1899 Hoffenheim)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Alperen Özdemir (İttifak Holding Konyaspor), Halil Özdemir (KV Mechelen), Selim Can Sönmez (FC Utrecht)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar