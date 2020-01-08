U17 Milli Takımımızın 19-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Titanic Deluxe Belek'te toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19-24 Ocak’taki kampa şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe)

Defans: Yusuf Erdem Gümüş , Murat Şenel, Emin Bayram (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor), Özgür Deryol, Ravil Tagir, Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı, Ahmet Gülay (Beşiktaş)

Orta saha: Tuğbey Akgün (Bursaspor), İsmail Zehir, Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Emre Demir (Kayserispor), Kazımcan Karataş (Altay), Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Yiğit Emre Çeltik, Burak İnce (Altınordu), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)

Forvet: Ali Sühan Demirel (Bochum), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Musa Yüksel (Aytemiz Alanyaspor), Abdullah Soğucak (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor)