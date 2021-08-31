U17 Milli Takımı'nın 03-06 Eylül 2021 tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 31 Ağustos 2021 Salı günü saat 13.00'te İstanbul Havalimanı'nda toplanacak.
U17 Milli Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir FK), Arif Şimşir (Altınordu)
Defans: Arda Kırgıl (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Semih Kara (VfB Stuttgart), Batuhan Peker (LASK Linz), İzzet Ali Erdal (FC Mainz 05), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha: Melih Sağlam (Bursaspor), Mevlüt Emir Gürlek (Fraport TAV Antalyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Acar (AKA Tirol), Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Kenan Yıldız (FC Bayern München), Arda Güler ( Fenerbahçe A.Ş.), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven)
Forvet: Mehmet Bilgin (Bursaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Semih Kılıçsoy ( Beşiktaş A.Ş.), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Timuçin Yüksel (Karlsruher SC)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar