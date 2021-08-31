Türkiye U17 Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası finalinde normal süresi 1-1 biten karşılaşmada ev sahibi Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek şampiyon oldu.
Millillerin karşılaşmadaki golünü 76'ncı dakikada Semih Kılıçsoy kaydederken, Ukrayna'nın golünü 10'uncu dakikada Dmytrii Kremchanin'den geldi. U17 Milli Takımı, grubunda oynadığı karşılaşmalarda Özbekistan'a 3-2 kaybederken Slovakya'yı 3-2, Gürcistan'ı 2-1 ise mağlup etmişti.
STAT: Viktor Bannikov Stadyumu
HAKEMLER: Oleh Kuznetsov, Oleksandr Berkut, Vitalii Skoblya, Serhii Zadıran
TÜRKİYE: Mert Furkan Bayram- Ali Bülbül, Efe Koyuncu, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem, Mehmet Bilgin (Dk. 46 Batuhan Çelik), Emirhan Kayar, Semih Kılıçsoy, Emirhan Acar (Dk. 66 Muhammet Zişan Turan), Muhammed Özbaskıcı, Muhammet Arıkan
UKRAYNA: Vladslav Kravets- Nazar Balaba, Yevhen Yanovych, Dmytrii Kremchanin, Serhii Panchenko, Oleksandr Yushchenko, Maksym Derkach, Danil Bilokon, Yehor Syzoniuk, Oleksii Husiev, Nazar Yanchyshyn