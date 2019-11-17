17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD’de gerçekleştirilen Nike Dostluk Turnuvası’ndaki ikinci maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florida’daki Premier Sports Campus’ta oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 58. dakikada İsmail Zehir attı. Maçta 79 ve 89. dakikalarda rakibinin gollerine engel olamayan genç milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla turnuvadaki ikinci yenilgisini alan Türkiye, organizasyondaki son maçını yarın ABD’nin 18 yaş altı ekibiyle yapacak.

Stat: Premier Sports Campus - Lakewood Ranch,Florida

Türkiye: Ahmet Çağrı Güney, İsmail Zehir, Emin Bayram, Ahmetcan Kaplan (Dk.65 Abdullah Şahindere), Bartuğ Elmaz, Yiğit Emre Çeltik, Abdullah Soğucak (Dk46 Tuğbey Akgün), Emre Demir (Dk.81 Eren Güler), Murat Şenel, Ahmet Gülay, Kadir Arslan (Dk.28 Selman Faruk Dibek)

Hollanda: Aron van Lare (Dk.46 Kilian Nikiema), Danzel Owusu, Youri Baas, Xavi Simons, Jurre van Aken (Dk.46 Julius Dirksen), Fedde de Jong, Guus Baars (Dk.86 Yusuf Barasi), Giuliany dos Santos (Dk.61 Dillon Hoogewerf), Mylian Jimenez, Arjany Martha, Samir Lagsir (Dk.61 Myron van Brederode)



