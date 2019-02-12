U17 Milli Takımı, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı

U17 Milli Takımımız, Hırvatistan ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Milli Takımımızın golünü 90.dakikada Polat Abay kaydederken, Hırvatistan'ın golü 74.dakikada Matej Klaric'den geldi. U17 Milli Takımımız, Hırvatistan ile 14 Şubat 2019 Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Ayrıca, Genç Milli Takımlar ve FGD Koordinatörü Oğuz Çetin ve U21 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe de maçı tribünden takip etti.

Stat: TFF Riva

Hakemler: Gökhan Alkayalar, Alperen Aksu, Görkem Bubertaş, Yaşar Demirtaş

Türkiye: Emir Bayram Can, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp (Dk.64 Semih Altıkulaç), Nuri Emre Akşit (Dk.76 Zeynullah Türkay), Halil İbrahim Sevinç (Dk.64 Ali Karakaya), Mustafa Kapı (Dk.64 Muhammet Tunahan Taşçı), Muhammet Akpınar (Dk.46 Yusuf Cemal Çiçekdal), Hüseyin Bakırsu (Dk.46 Polat Abay), Ertuğrul Kurtuluş (Dk.76 Yusuf Şahin Örnek), Samed Onur (Dk.64 Ferhat Çoğalan), Cem Tuna Türkmen (Dk.46 Hakan Yeşil)

Hırvatistan: Filip Kovacevic, Filip Braut (Dk.70 Bruno Unusic), Filip Brekalo (Dk.70 Filip Brekalo), Fran Tomek (Dk.70 Bruno Galic), Aljaz Dzankic (Dk.46 Marco Curıc Dk.90 Luka Skaricic), Josko Gvardiol, Stipe Bıuk (Dk.70 Luka Soldo), Tomislav Duvnjak (Dk.46 Matej Klaric), Luka Bransteter (Dk.70 Gabriel Groznica), Jakov Anton Vasılj (Dk.70 Ivan Cubelic), Jurica Jurcec (Dk.70 Noel Bilic)

Sarı Kart: Dk.49 Jurica Jurcec

U17 Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler:

Murat Akşit (Pendikspor), Emir Bayram Can (Altınordu A.Ş.), Emre Yılmaz (FC Nürnberg)

Defans:

Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Nuri Emre Akşit (Ajax), Semih Altıkulaç (Olympique Lyonnais), Yusuf Şahin Örnek (1.FC Köln)

Orta Saha:

Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe A.Ş.), Cem Tuna Türkmen (Bayer 04 Leverkusen), Ferhat Çoğalan (Losc Lille), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor A.Ş.), Mustafa Kapı (Galatasaray A.Ş.), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Zeynullah Türkay (Bursaspor)

Forvet:

Muhammet Akpınar (Trabzonspor A.Ş.), Muhammet Tunahan Taşçı (Nec Nijmegen), Polat Abay (Altınordu A.Ş.), Yusuf Cemal Çiçekdal (VFL Bochum)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu