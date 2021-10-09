U17 Milli Takımı, Elit Tur oynamaya hak kazandı

U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 yendi. Malta'da Hibernians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 7. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Bu sonucun ardından U17 Milli Takımı, grubunda aldığı iki galibiyetle son maç öncesi Elit Tur oynamaya hak kazandı. Milliler, eleme turundaki son maçını 12 Ekim Salı günü Danimarka ile oynayacak.

Stat: Hibernians Stadyumu

Hakemler: Christian-Petru Ciochirca, Martin Höfler, James Muscat, Darryl Agius

Türkiye: Mert Furkan Bayram (Dk.55 Arif Şimşir), Muhammet Eren Arıkan, Hasan Berat Kayalı, Efe Arda Koyuncu (Dk.46 Ali Yeşilyurt), Ali Turap Bülbül, Furkan Yöntem, Emirhan Acar (Dk.72 Emirhan Kayar), Arda Güler, Can Yılmaz Uzun (Dk.72 Muhammet Özbaskıcı), Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız (Dk.90+1 Emir Bars)

Karadağ: Petar Bobicic, Janko Vukicevic, Dragan Miranovic, Romario Camaj, Milos Vracar (Dk.15 Tomislav Turovic), Milan Roganovic (Dk.66 Balsa Mrvaljevic), Luka Lecic (Dk.76 Marko Tadic), Matija Marsenic (Dk.66 Vasilije Adzic), Nenad Krivokapic (Dk.66 Nikola Radusinovic), Petar Barac, Marko Perovic