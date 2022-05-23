U17 Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu son maçında Belçika'ya 3-1 mağlup oldu. Tel Aviv'de Ness Ziona Municipal'de oynanan ve Romanya Futbol Federasyonu'ndan Andrei Chivulete'nin yönettiği maçta Milli Takım'ın golünü 76. dakikada Can Yılmaz Uzun atarken, Belçika'nın gollerini 62. dakikada penaltıdan Stanis Muzambo, 72. dakikada Jorne Spileers ve 77. dakikada Mika Godts kaydetti.

Grubun diğer maçında İspanya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından İspanya ve Sırbistan bir üst tura yükselirken, Milli Takımımız UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı.

Stadyum: Ness Ziona Municipal

Hakemler: Andrei Chivulete, Alexandru Cerei, Miroslav Maksimov, Snir Levy

Türkiye: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk.88 Efe Akman) , Diren Dağdeviren, Selim Can Sönmez (Dk.17 Can Yılmaz Uzun), Ali Eren Ersungur (Dk.51 Baran Ali Gezek), Halil Özdemir, Semih Kara, Efe Arda Koyuncu, Mertcan Ayhan, Efe Kaan Sihlaroğlu, Batuhan Yavuz

Belçika: Matthieu Epolo, Kyriani Sabbe, Arthur Piedfort, Arthur Vermeeren, Cihan Canak (Dk.46 Chemsdine Talbi), Noah Kinsiona, Stanis Muzambo, Mika Godts (Dk.81 Malick Fofana), Jorne Spileers, Vincent Burlet (Dk.72 Luca Monticelli), Enock Agyei (Dk.90 Frederic Soelle)

Sarı Kart: Dk.44 Semih Kara (Türkiye), Dk.61 Efe Arda Koyuncu

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor ), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım ( Trabzonspor A.Ş.)



