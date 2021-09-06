U17 Milli Takımı, deplasmanda hazırlık müsabakasında karşılaştığı Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti. Bakü Olimpiyat Stadyumu yan sahasında oynanan maçta Milli Takım 'ın gollerini 40. dakikada Batuhan Çelik ve 80. dakikada Furkan Yöntem kaydetti. U17 Milliler, Azerbaycan ile 3 Eylül Cuma günü oynadığı özel maçı da 4-1 kazanmıştı.

Stat: Olimpiyat Stadyumu Yan Sahası

Azerbaycan: Khayal Farzullayev, Eshgin Ahmadov, Rufat Abbasov, Samir Aghayev, Hamza Ali Mikayilov, Fakhri Mammadli, Nakhid Aliev, Shahin Shahniyarov, Sadıg Shafiyev, Ibrahim Aghayarov, Sanan Aghayarov

Türkiye: Mert Furkan Bayram, Ali Turap Bülbül, Semih Kara (Dk.46 Muhammed Eren Arıkan), Efe Arda Koyuncu, İzzet Ali Erdal, Furkan Yöntem, Kenan Yıldız (Dk.60 Emirhan Acar), Emir Bars (Dk.90 Mehmet Bilgin), Can Yılmaz Uzun (Dk.90 Salih Malkoçoğlu), Arda Güler (Dk.46 Emirhan Kayar), Batuhan Çelik (Dk.60 Timuçin Yüksel)