17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1’inci Raunt (Balkan Şampiyonası) ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti ve organizasyona galibiyetle başladı. Millilerde Ceylin 15, Liza 12, Bianka İlayda 9 sayıyla öne çıkan isimler oldu.
Türkiye - Arnavutluk: 3-0
SALON: Kurtdereli
HAKEMLER: Koutsis Petros (Yunanistan), Zhelev Boyan (Bulgaristan)
TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansu, Ece, Defne Başyolcu, Simge, Defne Kandemir)
ARNAVUTLUK: Mikopula, Memolla, Shabanaj, Ramo, Nako, Gjyshja, Llapa (L) (Gjergji, Kika)
SETLER: 25-6, 25-6, 25-9
SÜRE: 64 dakika (33′ 15′ 16′)
İSTANBUL, (DHA)