17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1’inci Raunt (Balkan Şampiyonası) ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti ve organizasyona galibiyetle başladı. Millilerde Ceylin 15, Liza 12, Bianka İlayda 9 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Türkiye - Arnavutluk: 3-0

SALON: Kurtdereli

HAKEMLER: Koutsis Petros (Yunanistan), Zhelev Boyan (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansu, Ece, Defne Başyolcu, Simge, Defne Kandemir)

ARNAVUTLUK: Mikopula, Memolla, Shabanaj, Ramo, Nako, Gjyshja, Llapa (L) (Gjergji, Kika)

SETLER: 25-6, 25-6, 25-9

SÜRE: 64 dakika (33′ 15′ 16′)

İSTANBUL, (DHA)



