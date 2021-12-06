U17 Kız Milli Takımı'nın 2 Aralık'ta başlayan seçme kampı sona erdi. Millilerin Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesi Antalya'da düzenlenen bu kampa 30 futbolcu katıldı. Kampla ilgili açıklamalar yapan U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, "Kamp öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı 7 bölgede gerçekleştirdiğimiz ve sonrasında da pandemi şartlarına bağlı olarak devam ettirmeyi planladığımız bölge seçmeleri, hem Milli Takımlarımızın geleceği hem de kadın futbolu açısından çok değerliydi. Bu seçmelerden 19 oyuncuyu direkt olarak seçme kampına davet ettik. Bu kamp için davet alamayan ama potansiyeli olan birçok oyuncuyu da takip listelerimize ekledik. Bölge seçmelerinin yanı sıra yurt dışı oyuncu havuzumuzda bulunan oyuncuları da seçme kampına davet ederek daha önce Milli Takımlara hiç gelmemiş 30 ismi elit oyuncu grubunda görme fırsatı yakaladık. Kampın herkes için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. 6 Aralık'ta, U17 Kız Milli Takımı'nın mevcut kadrosu ve seçme kampından performans olarak devam etmesini planladığımız oyuncular ile 9 ve 12 Aralık tarihlerinde Rusya ile yapacağımız karşılaşmaların kampına başlayacağız. UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. "şeklinde konuştu.

U17 Kız Milli Takımı'nın seçme kampını Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin Antalya'da takip etti. Teknik heyetten çalışmalarla ilgili bilgi alan Çetin, oyuncularla da bir araya gelerek onlara başarılar diledi.

Hem kamp hem de kadın futbolunun genel durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz Çetin, kadın futboluna bir bütün olarak baktıklarını ve bu bütünü oluşturan her parçayla aynı oranda ilgilenerek kadın futbolunun gelişimini sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Çetin, '' Milli Takımlar, ligler ve buna bağlı olarak kulüplerimiz, tabanda yapacağımız Grassroots projeleri kadın futbolunun unsurları. Bunlar birbirlerine bağlı parçalar. Biz hepsine aynı önemi veriyoruz ve genel bir gelişimi hedefliyoruz. Pandemi koşulları zorlasa da hiç geri adım atmadan yolumuza devam ettik. Bölge seçmeleri, seçme kampları gibi organizasyonlarla oyuncu havuzumuzu genişletiyoruz. Arkadaşlarım büyük bir özveriyle hem Türkiye'yi hem de yurt dışını tarıyorlar. Bu çalışmalar neticesinde yeni isimler Milli Takım havuzuna dahil oldu. Liglerin başlamasıyla kadın futbolundaki ilerleme daha da hız kazanacak. Yakın gelecekte iyi bir seviyeye geleceğimize inanıyorum.'' dedi.



