U17 Kız Milli Takımı'nın 9 ve 12 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. U17 Kız Milli Takımı'nın Rusya hazırlık maçları kampına davet edilen oyuncular, 5 Aralık Pazar günü saat 18.00'de The Sense Delux Hotel'de toplanacak. Davet edilen kadronun yanı sıra 2 Aralık'ta başlayan ilk etap seçme kadrosundan teknik heyet kararıyla seçilen oyuncular da 5 -12 Aralık 2021 tarihleri arasındaki ikinci etap kampına katılacak.

Açıklanan aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSG Hoffenheim 1899), Kübra Cemre Ustaoğlu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Savunma: Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Mölndal BK), Leyla Bektaş (FC Oerlikon Polizei Frauen 1), Nihal Saraç (Altay), Şura Vural (Boyabat Çeltik Spor), Tuana Yılmaz (Dudullu)

Orta Saha: Azel Akdeniz (Rusumat - 4 Gençlik ve Spor), Ece Temizer (1.FFC 08 Niederkirchen), Gülay Kiraz (Boyabat Çeltik Spor), Işılsu Işıldak (VfL Bochum), İrem Ekiz (Hannover 96), Mine Yıldız (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Sevda Öngan (Bursa Soğanlı Spor), Sıla Eldireklioğlu (Üstek Grup Horozkent Spor Kulübü), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Arife Kübra Gözmener (Altay), Aleyna Eslem Topcu (Paris Saint Germain), Pınarsu Cılız (Esentepe Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Nazlı Ceylan Demirbağ