UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk turunda B Ligi 5. Grup'ta yer alan Türkiye, ikinci maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Millilerimiz maçın hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda U17 Kız Milli Takımı, ilk maçında Romanya ile 2-2 berabere kalmıştı. Gruptaki diğer mücadelede ise Romanya, Letonya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye, Letonya maçını kazanıp gol averajı ve atılan gol sayısında Romanya'yı geçtiği takdirde grubu lider tamamlayacak. Eşitlik bozulmaz ise kart sayıları ve UEFA sıralamasına bakılacak.

Yapılacak müsabakalar sonucunda B Ligi'nde yer alan 6 grubun liderleri ile en iyi puan ve averaja sahip grup ikincisi olmak üzere toplam 7 takım A Ligi'ne yükselecek ve 2. turda mücadele etme hakkını kazanacak. Bu etabı da geçen ülkeler 3 - 15 Mayıs 2022tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.



