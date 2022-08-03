U17 Kız Milli Takımı'nın, İstanbul'da iki etap olarak yapacağı hazırlık kampının ilk bölümü başladı. Ekim ayında Avrupa Şampiyonası 1. tur müsabakalarında A Ligi'nde mücadele edecek Milliler'in kampının ilk etabı 7 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

Aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Aylin Nur Yıldırım (Grasshoppers Club Zürih), Begümsu Akay (TSV Crailsheim), Defne Sarıoğlu (TSV Crailsheim)

Defans: Ada Odabaşı (Osnabrücker SC), Beril Beceren (Dudullu), Canset Yiğit (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), İzlem Şahin (Karlsruher Sport Club E.V.), Nehir Zeytünlü (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor), Nihal Saraç (Altay), Nisa Sakallıoğlu (SV Alberweiler), Tuana Demirbaş (Altay), Yaren Aydoğdu (SGS Essen)

Orta Saha: Ada Tuana Kurt (Kireçburnu), Aysha Tural (Real Jersey FC), Defne Su Aldemir (Dudullu), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Esmagül Beder ( Trabzonspor A.Ş), Gülşah Güvendi (Konak Belediye Spor), Havin Özsoy (FC Speyer 09), İrem Tuana Şentürk (FC Donzdorf), Melis Sude Küskü (Tuzla Sahil Spor), Melisa Kurt (RSCA Anderlecht), Meryem Duran (FSV Gütersloh), Tina Altun (Bağcılar Evren Spor), Tuana Sertbaş (FC Zürich), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Aleyna Eslem Topcu (VGA Saint Maur), Rüya Gökbayrak (St Gallen), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Nazlı Ceylan Demirbağ