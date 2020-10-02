U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda 2’de 2 yaptı

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında 2-1 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Slovenya’yı 3-2 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

U17 Kız Milli Takımımız, şampiyonadaki üçüncü maçında, 03 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00’da İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA: 3-2

HAKEMLER: Djordje Zelenovic (Sırbistan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)

SALON: SC Verde

TÜRKİYE: Dalia, Özge, Ege Melisa, Deniz Nazlıcan, Beren, Aleyna, Yasemin (L) (Özlem, Pelin, Bianca İlayda, Dilay)

SLOVENYA: Salamun, Cizman, Gradisnik, Leban, Godec, Haluzan Sagadin, Cıkac (L) (Javornik, Grubisic-Cabo, Koren)

SETLER: 16-25, 25-21, 21-25, 25-15, 15-5

SÜRE: 119 dakika (19,27,36,23,14)