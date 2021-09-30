U17 Kız Milli Takımı, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk turunda B Ligi 5. Grup'ta yer alan Türkiye, ilk maçında Romanya ile berabere kaldı. Antalya'daki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 13.dakikada Filip ve 39.dakikada Rosu'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen U17 Kız Milli Takımı, 48. ve 64.dakikalarda Mine Yıldız'ın kaydettiği goller ile skoru eşitledi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Türkiye, bir sonraki maçında 6 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer karşılaşma ise 3 Ekim tarihinde Romanya ile Letonya arasında oynanacak.

B Ligi'nde yer alan 6 grubun liderleri ile en iyi puan ve averaja sahip grup ikincisi olmak üzere toplam 7 takım A Ligi'ne yükselecek ve 2. turda mücadele etme hakkını kazanacak. Bu etabı da geçen ülkeler 3 - 15 Mayıs 2022 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.







