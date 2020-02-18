U17 Kız Milli Takımı, İsviçre ile 0-0 berabere kaldı

U17 Kız Milli Takımımız, Antalya'da hazırlık maçında İsviçre ile karşılaştı. Manavgat ilçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’ndeki hazırlık maçında Türkiye ve İsviçre’nin 17 yaş altı takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede iki taraf da aradığı golü bulamadı.

Begüm Üresin’in teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İsviçre karşısında; Kevser Gündoğdu, Nilay Güreler, Rabia Nur Küçük, Narin Yakut, Damla Yıldız (Dk. 63 Suhde Nur Arpacı), Mine Okaytu (Dk. 88 Nazlı Örnek), Beyza Semercioğlu, Arzu Akkurt (Dk. 26 Zeynep Kerimoğlu-Dk.79 Mine Yıldız), Beyza Kara, Berivan İçen ve Mesude Alayont’tan oluşan kadroyla mücadele etti.

Milliler, 20 Şubat Perşembe günü İsviçre ile aynı sahada bir hazırlık maçı daha yapacak.

Stat: Emirhan Spor Tesisleri

Hakemler: Sedef Kıranoğlu, Duygu Kabataş, Özlem Balkıç, Selvihan Sal

Türkiye: Kevser Gündoğdu, Nilay Güreler, Rabia Nur Küçük, Narin Yakut, Damla Yıldız (Dk.63 Suhde Nur Arpacı), Mine Okaytu (Dk.88 Nazlı Örnek), Beyza Semercioğlu, Arzu Akkurt (Dk.26 Zeynep Kerimoğlu) (Dk.79 Mine Yıldız), Beyza Kara, Berivan İçen, Mesude Alayont

İsviçre: Noemi Benz, Manon Varenne (Dk.76 Michelle Sager), Siv Schefer (Dk.76 Nora Raemy), Nicole Reinschmidt (Dk.68 Luisa Süry), Giulia Schlup, Sarah Frischknecht (Dk.57 Caterina Tramezzani), Xenia Truninger (Dk.46 Joni Bandi), Katharina Risch, Celine Schmid (Dk.68 Adelisa Hafizovic), Alessandra de Freitas (Dk.46 Lea Elsenring), Michelle Biöchlinger (Dk.57 Ajna Isejni)