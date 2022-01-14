17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki üçüncü maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti. 3’te 3 yapan Milli Takım 'da Liza 15 sayıyla en skorer isim olurken, ona Nisan 8, Defne Başyolcu ve Begüm 7, Bianka İlayda 6, Nisa Nur ve Ceylin 5, Defne Kandemir 3 sayıyla eşlik etti.

SALON: Kurtdereli

YUNANİSTAN: Brousiaki, Nanou, Gravari, Brouma, Korre, Ntafopoulou, Gryllaki (L) (Dagre, Drempela, Nikolaidi, Zafeiriou)

TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansın, Defne Kandemir, Defne Başyolcu)

SETLER: 19-25, 23-25, 15-25

SÜRE: 72 dakika (23′,26′,23′)