Kadın Güreş Milli Takımları son iki ayda üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Önce Avrupa Şampiyonası, sonrasında ise Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gelen şampiyonluklara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da düzenlenen 24'üncü Uluslararası U17 Zafer Kupası'nda; 9 altın, 6 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 28 madalya kazanan U17 Kadın Milli Takımı, şampiyon olma başarısı gösterdi. Turnuvada Kazakistan 115 puanla ikinci, Azerbaycan ise 91 puanla üçüncü oldu.

ERKEKLER SERBEST STİLDE ŞAMPİYON TÜRKİYE

Öte yandan Türkiye, erkekler serbest stilde de turnuvayı şampiyon tamamlamayı başardı. Turnuvada 2 altın, 4 gümüş, 11 bronz madalya kazanan milliler, birincilik kürsüsüne çıkma hakkı kazandı.

GREKOROMENDE 6 MADALYA

Turnuvanın son gününde ise Grekoromen Milli Takımı, 6 madalya elde etti. Milliler, bugün gerçekleştirilen müsabakalarda 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

U17 Zafer Kupası'nda madalya kazanan sporcular:

SERBEST KADINLAR:

40 kg - 1. Yağmur Karabacak (Tur), 2. Baimakhanova Zhuldyz (Kaz), 3. Aybüke Şevval Şirikçi (Tur), Şaziye Gündüz (Tur)

43 kg - 1. Karımzada Elvina (Aze), 2. Hava Konca (Tur), 3. İrem Öztürk (Tur), Dilara Sultan Öner (Tur)

46 kg - 1. Büşranur Ölmez (Tur), 2. Songül Kavak (Tur), 3. Daulet Aliya (Kaz), Mammadzada Aysel (Aze)

49 kg - 1. Şevval Çayır (Tur), 2. Mammadova Ruzanna (Aze), 3. Serik Gülüm (Tur), Remziye Karadağ (Tur)

53 kg - 1. Sevim Akbaş (Tur), 2. Cohen Lilya (Fra), 3. Büşranur Cengiz (Tur), Kübra Yavuz (Tur)

57 kg - 1. Tuba Demir (Tur), 2. Rabia Melisa Bayır (Tur), 3. Suna Durmaz (Tur), Zmazneva Sofya (Kaz)

61 kg - 1. Büşra Efe (Tur), 2. Songül Aydemir (Tur), 3. İlayda Cin (Tur), Biclot Charlotte (Fra)

65 kg - 1. Duygu Gen (Tur), 2. Edanur Kanca (Tur), 3. İsayeva Fatıma (Aze), Ayşe Nazlı Aşut (Tur)

69 kg - 1. Ayşe Erkan (Tur), 2. Elif Şevval Kurt (Tur), 3. Amirshesheyeva Akerke (Kaz), Albina İlyas (Tur)

73 kg - 1. Bükrenaz Sert (Tur), 2. Chevreau Ambre (Fra), 3. Elmira Yasin (Tur), Hatice Nur Sarı (Tur)

GREKOROMEN:

45 kg - 1. Ahmadi Balooktaki Payam (İri), 2. Savadov Huseyn (Aze), 3. Kochalidzade Giorgi (Geo), Mahdi Bazzi (İri)

48 kg - 1. Ali Ahmadi Vafa (İri), 2. Zhuma Arsen (Kaz), 3. Yrgazy Rysbek (Kaz), Ali Sünbül (Tur)

51 kg - 1. Aliyev Murad (Aze), 2. Yermukhanbet Yerlik (Kaz), 3. Vusal Guluzade (Aze), Lolua Vaktang (Geo)

55 kg - 1. Mustafayev Faraim (Aze), 2. Mohammad Kamalı (İri), 3. Bekimov Narıman (Kaz), Ahmadov Tural (Aze)

60 kg - 1. Ashrapov Yussuf (Kaz), 2. Gasımzade Mahammad (Aze), 3. Akımbayev Almas (Kaz), Mamaladze Avtandil (Geo)

65 kg - 1. Gasımov Seymur (Aze), 2. Alizada Ali (Aze), 3. Amangeldy Tair (Kaz), Ahoura Bouveri (İri)

71 kg - 1. Putkaradze Anti (Geo), 2. Mammadov Davud (Aze), 3. Yusuf Yazıcı (Tur), İbrahim Özdemir (Tur)

80 kg - 1. Gelasvili Luka (İri), 2. Korganov Beibit (Kaz), 3. Amanaly Nurassyl (Kaz), Rzayev İsmayil (Aze)

92 kg - 1. Hamidreza Keshtkar (İri), 2. Ahmet Eremekter (Tur), 3. Purtseladze Saba (Geo), Emirhan Taş (Tur)

110 kg - 1. Mgeladze Davit (Geo), 2, C. Yusuf Bakır (Tur), 3. Mohammad Jahangiri (İri), Amangeldi Kuanysh (Kaz)

SERBEST ERKEKLER:

45 kg - 1. Asambek Nurasyl (Kaz), 2. Huseynov Sadıg (Aze), 3. İsmayilov Muhammad (Aze), Talgatuly Miras (Kaz)

48 kg - 1. Baghirov Vasif (Aze), 2. Rassoul Galbouraev (Fra), 3. Zhaunbayev Olzhas (Kaz), Burak Yalçın (Tur)

51 kg - 1. Aitanov Nurdanat (Kaz), 2. Orallbek Allan (Kaz), 3. Aghayev Elman (Aze), Mustafa Karabuga (Tur)

55 kg - 1. Askerbek Daryn (Kaz), 2. Zhensoy Eraly (Kaz), 3. Şahin Acar (Tur), Sezgin Koşar (Tur)

60 kg - 1. Khızır Dasiyev (Fra), 2. Remzi Temur (Tur), 3. Gasimov Agha (Aze), Bekbayev Aıdyn (Kaz)

65 kg - 1. İsayev İlyas (Aze), 2. M. Recep Arvas (Tur), 3. Fatih Acar (Tur), Bolatulu Aikhyn (Kaz)

71 kg - 1. Novruzov Aghanazar (Aze), 2. Aslan Öztürk (Tur), 3. Kalbakhan Bakmadirov (Aze), Ahmet Yagan (Tur)

80 kg - 1. H. Ali Küçük (Tur), 2. Akhundov Shamistan (Aze), 3. Y. Can Bafra (Tur), Abdykhanov Abay (Kaz)

92 kg - 1. İbrahim Benekli (Tur), 2. M. Enes Özcan (Tur), 3. Cihangir Tekin (Tur), Burak Karabulut (Tur)

110 kg - 1. Kasımbek Edyge (Kaz), 2. Levan Laglilava (Fra), 3. T. Yakup Temel (Tur), Mehmetcan Üngör (Tur)

DHA