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U17 Erkek Milli Takımımızın maç programı belli oldu

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki maç programı belli oldu.

15 Şubat 2021, Pazartesi 19:29 Son Güncelleme:
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U17 Erkek Milli Takımımızın maç programı belli oldu

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 3-5 Mart’ta Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altında Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek.

Turnuvada Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

3 Mart Çarşamba:

TSİ 18.00 Türkiye-Bulgaristan

4 Mart Perşembe:

TSİ 20.30 Sırbistan-Türkiye

5 Mart Cuma:

TSİ 18.00 Romanya-Türkiye

Statü

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk sırada tamamlayan takım, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

Diğer takımlar ise 6-9 Mayıs’ta yapılacak 2. raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek. Elemelerin 2. raundunu ilk sırada tamamlayan ülkeler de Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz’da Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak.

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