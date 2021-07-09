U17 Erkek Milli Takımımız, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Milliler, 1. grupta ev sahibi Arnavutluk’un yanı sıra Rusya, Belçika, Letonya ve Slovenya ile mücadele edecek.

Milli Takım 'ın maç programı ise şu şekilde:

10 Temmuz 2021

TSİ 18.30 Letonya-Türkiye

11 Temmuz 2021

TSİ 18.30 Slovenya-Türkiye

12 Temmuz 2021

TSİ 16.00 Türkiye-Rusya

14 Temmuz 2021

TSİ 21.00 Arnavutluk-Türkiye

15 Temmuz 2021

TSİ 18.30 Türkiye-Belçika