U17 Erkek Milli Takımımız, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Milliler, 1. grupta ev sahibi Arnavutluk’un yanı sıra Rusya, Belçika, Letonya ve Slovenya ile mücadele edecek.
Milli Takım 'ın maç programı ise şu şekilde:
10 Temmuz 2021
TSİ 18.30 Letonya-Türkiye
11 Temmuz 2021
TSİ 18.30 Slovenya-Türkiye
12 Temmuz 2021
TSİ 16.00 Türkiye-Rusya
14 Temmuz 2021
TSİ 21.00 Arnavutluk-Türkiye
15 Temmuz 2021
TSİ 18.30 Türkiye-Belçika