17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’taki son maçında Portekiz’i 3-0 (25-10, 25-20, 25-19) mağlup etti.

Milliler bu sonuçla, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’ta gruplarını ilk sırada tamamladı ve 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak.



