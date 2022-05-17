U17 Avrupa Şampiyonası | Türkiye - İspanya maç sonucu: 0-2

U17 Milli Takımı, İsrail'in ev sahipliği yaptığı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Tel Aviv'de Ness Ziona Municipal'de oynanan ve Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Dario Bel'in yönettiği maçta İspanya'nın gollerini 41. dakikada Dani Rodriguez ve 53. dakikada Iker Bravo kaydetti. Grubun diğer maçında Belçika ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

U17 Milliler, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ikinci maçında 20 Mayıs 2022 Cuma günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Stadyum: Ness Ziona Municipal

Hakemler: Dario Bel, Luka Pusic, Isaac Elias Bashevkin, Christian Petru Ciochirca

Türkiye: Mert Furkan Bayram, Ali Turap Bülbül, Berkay Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Hasan Berat Kayalı, Diren Dağdeviren, Selim Can Sönmez (Dk.86 Semih Kara), Ali Eren Ersungur (Dk.68 Baran Ali Gezek), Halil Özdemir (Dk.68 Batuhan Yavuz), Emirhan Acar (Dk.54 Efe Akman), Can Yılmaz Uzun (Dk.68 Engin Efe Poyraz Yıldırım)

İspanya: Nono, Carles Sogorb, Youssef, Javier Bonar, Yarek Gasiorowski, Gerard Hernandez (Dk.80 Wassim Keddari), Pol Fortuny (Dk.66 David Mella), Dani Perez (Dk.73 Rodrigo Mendoza), Iker Bravo, Dani Rodriguez (Dk.66 Victor Moreno), Miguel Carvalho (Dk.46 Antonio Moreno)

Sarı Kart: 52.dakika Emirhan Acar (Türkiye), 66.dakika Ali Eren Ersungur (Türkiye)

U17 Milli Takımı'nın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor ), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım ( Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar