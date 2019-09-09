U16 Milli Takımımızın, 17-19 Eylül tarihlerinde Polonya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 15 Eylül Pazar günü saat 12.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor

Kaleciler: Berkin Özgür (Medipol Başakşehir), Emre Bilgin (Beşiktaş)

Defans: Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Berke Kılıç (Altınordu), Efe Birinci (Trabzonspor), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Ortakaya (Gençlerbirliği), Emir Tintiş (Galatasaray), Ersin Yılmaz (Galatasaray)

Orta saha: Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Ahmet Karademir (Konyaspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Burak İnce (Altınordu), Cem Özgener (Altay), Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)

Forvet: Batın Öztürk (Trabzonspor), Melih Bostan (Fenerbahçe)