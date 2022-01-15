U16 Milli Takımı'nın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı hazırlık kampı tamamlandı. U16 Milli Takımı'nın 9 Ocak'ta başlayan hazırlık kampı, 14 Ocak Cuma günü sona erdi.
U16 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:
Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Doğukan Demir ( Fenerbahçe A.Ş.), Onuralp Çevikkan (Altınordu)
Defans: Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Eren Özkul (Brondby IF), Muharrem Cizgili (Altınordu), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Fırat Başkaya (Altınordu), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Hümeyir Albayrak (Altınordu)
Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Azat Toprak (İttifak Holding Konyaspor), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Talha Şeker (Demir Grup Sivasspor), Güney Diyar Kılıççeken (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor A.Ş.), Yusuf Can Calayır (Beşiktaş A.Ş.)
Forvet: Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Çağrı Fedai (Fenerbahçe A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Onur Zayim