U16 Milli Takımımızın İstanbul'da düzenlenen hazırlık kampı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla başladı. Günü çift antrenman ile geçiren U16 Millilerin hazırlık kampı 21 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Ayrıca, U16 Milli Takımımızın sabah bölümünde yaptığı antrenmanı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve Genç Milli Takımlar antrenörleri yakından takip etti.

U16 Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Atakan Nuri Ordu (Galatasaray A.Ş.), Tyler Doğan (Holsten Kiel), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir FK)

Defans: Yücel Gürol (Adana Demirspor), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Alperen Nehir (Heidenheim), Bilal Selamet (Kasımpaşa A.Ş.), Yasin Yağız Dilek (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Emirhan Acar (Aka Tirol), Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor), Emre Kaya (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Eren Arıkan (Hes Kablo Kayserispor), Buğra Yıldırım (İttifak Holding Konyaspor), Muhammet Fatih Güldem (Medipol Başakşehir FK), Niyazi Kılıç (Trabzonspor A.Ş.), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Melih Sağlam (Bursaspor), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Bora Aydınlık (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet: Burak Tolunay Sekin (Altay), Muhammed Arda Uzun (Aytemiz Alanyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Bilgin (Bursaspor), Umut Yılmaz (Fraport-TAV Antalyaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Övünç Başar



