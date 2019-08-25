U16 Milli Takımımız, Rusya'nın ev sahibi olduğu Uluslararası Starway Turnuvası son maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. Milli Takımımızın golünü 73. dakikada Melih Bostan kaydetti. U16 Milli Takımımız, bu sonucun ardından turnuvayı üç galibiyet alarak şampiyon olarak tamamladı.

Milli Takımımızda Egemen Tutar en iyi defans oyuncusu, Melih Bostan gol kralı ve Burak İnce en değerli oyuncu ödüllerini aldılar. Ayrıca, Türkiye Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar maçı tribünden takip etti ve maç sonu U16 Milli Takımı'nı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.