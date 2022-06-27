U16 Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti. Rustavi şehrinde Georgian Football Federation Technical Center'da oynanan karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini 46. dakikada Berk Kızıldemir, 62 ve 83. dakikalarda Emre Gökay kaydetti.
Stat: Georgian Football Federation Technical Center
Hakemler: Koba Revazashvili, Zurab Tabagua, Vakhtag Krichashvili, Mamuka Sadiliani
Gürcistan: Mate Sauri, Daviti Keldishvili, George Nilolaishvili, Giorgi Gogatishvili (Dk.79 Giorgi Meparishvili), Gigi Shengelia (Dk.79 Rati Grigalava), Gigi Gogia (Dk.56 Teimuraz Odikadze), Aleksandre Peikrishvili, Davit Inaishvili (Dk.79 Giorgi Chachua), Saba Geguchadze, Avtandil Mashava (Dk.56 Vakhtang Salia), Aleksandre Turkia (Dk.73 Giorgi Kankia)
Türkiye: Kağan Arıcan, Dennis Çelik (Dk.57 Kadir Subaşı), Efe Can Mete (Dk.83 Bedirhan Çetin), Eren Özkul, Arda Hacısalihoğlu (Dk.46 Oğuzhan Yılmaz), Veis Yıldız (Dk.83 Mustafa Diyadin), Ege Arslan (Dk.67 Mehmet Şeker), Berk Kızıldemir (Dk.67 Furkan Kaçmaz), Ayaz Yükseloğlu (Dk.46 Burak İngenç), Furkan Özcan (Dk.57 Emre Gökay), Adnan Karahisar (Dk.46 Recep Yalın Dilek)
U16 Milli Takımı'nın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Altınordu)
Defans: Dennis Çelik (VfL Wolfsburg), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Eren Özkul (Brondby If), Oğuzhan Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.), Arda Hacısalihoğlu (Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha: Veis Yıldız (FC Bayern München ), Mustafa Bilge Diyadin (Gençlerbirliği), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Mehmet Talha Şeker (Demir Grup Sivasspor), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Ege Arslan (Altınordu), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Melikşah Özcan (Trabzonspor A.Ş.), Muhammed Sinan Kaya (Demir Grup Sivasspor)
Forvet: Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Onur Zayim