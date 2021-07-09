16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek 2021 CEV U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası’ndaki müsabakalarını Macaristan’ın Nyiregyhaza şehrinde oynayacak.
Milli Takım 'ın maç programı şu şekilde:
10 Temmuz 2021
TSİ 16.00 Polonya-Türkiye
11 Temmuz 2021
TSi 16.00 Çekya-Türkiye
12 Temmuz 2021
TSİ 21.00 Türkiye-Rusya
14 Temmuz 2021
TSİ 18.30 Macaristan-Türkiye
15 Temmuz 2021
TSİ 16.00 Türkiye-Belçika