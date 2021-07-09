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U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek 2021 CEV U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak.

09 Temmuz 2021, Cuma 22:18 Son Güncelleme:
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U16 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek 2021 CEV U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası’ndaki müsabakalarını Macaristan’ın Nyiregyhaza şehrinde oynayacak.

Milli Takım 'ın maç programı şu şekilde:

10 Temmuz 2021

TSİ 16.00 Polonya-Türkiye

11 Temmuz 2021

TSi 16.00 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2021

TSİ 21.00 Türkiye-Rusya

14 Temmuz 2021

TSİ 18.30 Macaristan-Türkiye

15 Temmuz 2021

TSİ 16.00 Türkiye-Belçika

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