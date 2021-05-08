Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde düzenlenen organizasyonda Slovenya’yı 25-23, 16-25, 25-12 ve 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup eden milliler, grubunu ilk sırada tamamladı ve 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde yapılacak.