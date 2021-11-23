Kadın Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2005-2006-2007-2008-2009 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmelerin Kayseri etabı tamamlandı. Seçmeler, 3 farklı kulüpten 40 sporcunun katılımıyla Kayseri Sümer Sahası'nda gerçekleşti. Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen seçmelerin sıradaki etabı ise Diyarbakır'da yapılacak. 25 Kasım 2021 tarihinde Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Sentetik Çim Sahası'nda gerçekleştirilecek seçmelere 9 farklı kulüpten 70 sporcu katılacak.
Diyarbakır bölge seçmelerine oyuncuları katılacak kulüpler:
• 1955 Batman Belediye Spor
• Batman Karşıyaka Kadın Futbol Spor Kulübü
• Cudi Gençlik ve Spor
• Kızıltepe Spor Lisesi Spor
• Makam Spor
• Malatya Bayanlar Spor
• Nuh Spor
• Şanlıurfa Gençlik Spor
• Yüksekova Belediye Spor