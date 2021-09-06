U15 Milli Takım bölge seçmeleri Van etabı ile başladı

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmeleri bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor. Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanan ilk seçme maçı ile başlayan 15 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene de TFF'nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor.

Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 4 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Genç Milli Takımlar antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.