U14 Türkiye Şampiyonası başlıyor

Müsabakalar 6'şar takımlı 19 grupta 23-26 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 24 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanacak.

İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kayseri’yi temsil edecek olan Kocasinan Şimşekspor, Kahramanmaraş grubunda mücadele edecek. Sarı-Siyahlılar Kahramanmaraş grubunda Adanaspor, Hatay Arsuz İlkadımspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Diyarbakır Amed Sportif ve Adıyaman Kahta İdmanyurdu takımları ile mücadele edecek.

Kayseri’ye 6 takım geliyor

U14 Türkiye Şampiyonasında Kayseri’de oynanacak olan 1.kademe müsabakaları için 6 takım geliyor. Ankara Batıkent Kartalspor, Ankara Polatlı Gençlikgücü, Konya Anadolu Selçukluspor, Aksaray Kılıçaslan Ortaokulu, Niğde Bor Spor ve Kırşehir 40 Şehirgücü takımları Kayseri’de mücadele edecek. Bugün çekilecek olan kura çekiminin ardından 6 takım 2 grupta mücadele edecek.

İHA