U14 Milli Takım seçmelerinin 2. etabı başladı

Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden gelecek 20 takımda toplam 360 sporcunun yer alacağı organizasyon 21 Şubat 2019 Perşembe gününe kadar devam edecek.

Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.