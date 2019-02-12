U14 Milli Takım seçmelerinin 2. etabı başladı

Genç Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ikinci etabı İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün oynanan 2 maç ile başladı. Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin de izledi.

12 Şubat 2019, Salı 16:24
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U14 Milli Takım seçmelerinin 2. etabı başladı

Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden gelecek 20 takımda toplam 360 sporcunun yer alacağı organizasyon 21 Şubat 2019 Perşembe gününe kadar devam edecek.

Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.

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